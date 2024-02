Dopo tre settimane di stop per la Final Four di Coppa Italia e i gironi di qualificazione di Champions Cup, ritorna l’appuntamento con il campionato di basket in carrozzina. La UnipolSai Briantea84 Cantù è attesa a Treviso per la sfida dei quarti di finale playoff di Serie A Fipic. La partita e in programma sabato 10 febbraio alle ore 17 sul parquet della Palestra di Sant’Antonino. Il ritorno è in programma al PalaMeda sabato 24 febbraio alle ore 20. I quarti di finale si svolgeranno al meglio delle 2 gare con formula di andata e ritorno, la differenza canestri in caso di parità di successi sarà determinante.

“La Champions Cup ormai è alle spalle e l’ultimo weekend di gare ci ha aiutato a soffermarci su tanti aspetti della nostra squadra” afferma coach Josef Jaglowski, allenatore della Briante84. “Sono comunque contento della performance della squadra e la mancata qualificazione ai quarti di Coppa non deve cambiare l’idea di questo gruppo. Dobbiamo guardare avanti, con un occhio sicuramente dietro. La cosa più importante sarà continuare a credere alle nostre qualità e rimanere uniti. Ci aspettano ancora tante partite difficili”.

IL PROGRAMMA DELL’ANDATA DEI PLAYOFF – Sabato 10 febbraio

Ore 15.30: Special Bergamo Sport Montello – Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari

Ore 14.30: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic-Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Ore 15.30: Menarini Farmaceutica Wheelchair Sport Firenze – Santo Stefano Kos Group

Ore 17: Crich Pdm Treviso – UnipolSai Briantea84 Cantù