Oltre 20 milioni di euro fondi del Pnrr, il Piano di ripresa e resilienza, per ammodernare l’Asst Lariana. A spiegarlo il direttore generale Luca Stucchi. Gli interventi della Missione Salute del piano europeo si dividono in due aree principali. Una che punta sulle Case e Ospedali di Comunità, sulle reti di prossimità e sulla telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale. L’altra area d’intervento riguarda l’innovazione, la ricerca e digitalizzazione del SSN.

Oltre 20 milioni di euro per tecnologie e digitalizzazione

Asst Lariana ha beneficiato di 14 milioni e 592mila euro di fondi Pnrr per l’ammodernamento del parco tecnologico. 8 milioni e 932mila euro di fondi Pnrr e nazionali per la digitalizzazione del Sistema sanitario, il che significa progetti come la cartella clinica elettronica, la migrazione al Cloud dei sistemi informativi e l’estensione delle funzioni del Fascicolo sanitario elettronico. Tra i fondi ricordati da Stucchi anche quello di 240mila euro per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale sanitario.

Il direttore di Asst Lariana Stucchi: “Siamo chiamati a collaborare per innovare il sistema”

“Il tempo del dire è finito – ha detto il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi, durante la “Winter School” di Motore sanità a Villa Erba – “Ora è in corso il tempo del fare”. “L’innovazione è innanzitutto un fatto culturale – ha sottolineato il direttore – e tutti noi attori del sistema, insieme, siamo chiamati a dare una risposta ed assicurare un risultato”. “Tra le cose che devono essere cambiate adesso – ha spiegato Stucchi – c’è sicuramente la normativa di riferimento, vecchia e inadeguata per poter affrontare le attuali problematiche; penso, innanzitutto, alle modalità di reclutamento del personale. L’innovazione, poi, dovrà riguardare la capacità organizzativa. E dovremo fare rete, collaborare, tutti insieme, pubblico e privato accreditato, medici di famiglia, professionisti sanitari, per rispondere al bisogno di salute del cittadino”.