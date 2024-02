Il team ticinese Forward Racing, in pista dal 2009, dopo quindici anni di corse, triplica la sua presenza e annuncia il suo progetto sportivo 2024.

Dalle esperienze passate in MotoGp con la vittoria del Campionato Open 2014 e in Moto2 con numerose stagioni che hanno visto anche il ritorno alle corse di Mv Agusta, fino alla evoluzione in Factory con una propria moto creata da zero, Forward continua il suo percorso, raddoppiando la sua presenza nel Motomondiale e aggiungendo il Junior GP come investimento importante.

In Moto2 il team di Agno schiererà due talenti, Alex Escrig e Xavi Artigas, in sella ad una moto tutta made in Forward, che si pone come terza Factory nel campionato cadetto.

Il raddoppio dell’impegno arriva con la MotoE, in cui Andrea Mantovani e Maria Herrera saranno i primi piloti Forward a prendere parte al campionato del mondo MotoE in sella alla Ducati V21.

La tripletta Forward si chiude con il Junior Gp in cui la Forward Bike sarà affidata a Jorge Navarro e al pilota thailandese Chanon Inta.