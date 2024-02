E’ ripartito l’annoso cantiere sull’autostrada A9 Lainate – Como – Chiasso ed è tornato l’incubo traffico. Code e rallentamenti si sono verificati fin da questa mattina sull’autostrada a causa della ormai consueta deviazione di carreggiata per i mezzi provenienti da Milano e diretti verso la Svizzera. Il transito sarà sempre garantito su una sola corsia in entrambi i sensi di marcia. Il restringimento, come avvenuto dall’inizio dei lavori, ha inevitabili ripercussioni sul traffico. Code e rallentamenti, più che un rischio sono diventati una certezza, soprattutto nelle ore in cui la circolazione è più intensa.

L’incubo dovrebbe concludersi entro il 9 maggio prossimo. Questa mattina – complice la chiusura delle scuole a Como per le festività del Carnevale – la situazione in città non è stata critica. Code e serpentoni di auto si sono invece formati sull’autostrada tra Como Centro e Monteolimpino.

“Con l’ultimo ciclo di lavori all’interno della galleria San Fermo si conclude la fase intensiva dell’intero piano di ammodernamento dei tunnel dell’A9 – precisa in una nota la Società Autostrade – Gli interventi hanno richiesto investimenti per un valore complessivo di oltre 60 milioni di euro”.

Gli automobilisti comaschi dovranno ancora una volta armarsi di pazienza. Si tratta infatti dell’ultima parte di interventi di un infinito cantiere. Ancora tre mesi di calvario sulle strade cittadine e in autostrada. Secondo i tempi dettati da autostrade per l’Italia gli interventi nella galleria San Fermo dovrebbero concludersi in maniera definitiva entro il 9 maggio.

E se l’incubo A9 dovrebbe quindi chiudersi entro maggio, sono già in programma poi ulteriori interventi. “Nei prossimi mesi – scrive Autostrade – verrà definito, in condivisione con il territorio, un programma di interventi sugli altri asset strategici del tratto”.