Buono Scuola, sono 27.888 gli studenti lombardi che riceveranno un contributo che varia da 300 a 2.000 euro, in base all’Isee della famiglia e al tipo di scuola frequentata. Le risorse regionali, rispetto a quanto inizialmente stanziato, sono state incrementate di 4 milioni di euro, arrivando a 28 milioni, così da consentire a tutti gli aventi diritto di poterne beneficiare.



“Regione Lombardia non pensi solo agli aiuti per le rette con il Buono scuola – interviene il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo – Non dimentichiamo che il diritto allo studio è anche poter comprare libri di testo e abbonamenti ai trasporti che non siano un totale salasso per le famiglie – continua il consigliere dem – Chi ha uno o più figli in età scolare sa benissimo quanto pesa questo investimento ogni anno: per questo ho chiesto che Regione Lombardia intervenga con adeguate risorse per rendere gratuiti i libri di testo anche alle medie e alle superiori, oltre a fare in modo che gli studenti under-26 possano usufruire di trasporti gratis. Purtroppo, la maggioranza, anche in occasione dell’ultimo bilancio regionale, ha bocciato queste due proposte di merito. Un’occasione persa: – conclude Orsenigo – parliamo di due misure di estremo aiuto alle famiglie lombarde che già combattono contro il costo dell’educazione dei figli in continuo aumento”.