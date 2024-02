(ANSA) – MILANO, 12 FEB – Su temi "etici" come la trascrizione all’anagrafe dei figli di coppie omosessuali o sul fine vita serve una iniziativa del governo, secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, perché "è assurdo che ci sia un’Italia a due facce". Sulle trascrizioni, che hanno avuto il via libera dai giudici a Brescia e sono state stoppate a Milano, "resta il fatto che noi dobbiamo riferirci alla Procura di Milano. Anche la Corte d’appello ha sottolineato come manchi una regolamentazione a livello nazionale". "Faccio un altro esempio – ha aggiunto – Sto seguendo il dibattito su quello che potrà succedere sul fine vita in Emilia-Romagna. Non possiamo immaginare che sia ammesso in Emilia-Romagna, non in Lombardia, ma sì in Valle d’Aosta". La conclusione è che "c’è un ampio spazio di lavoro per il governo ma queste questioni le deve affrontare, in particolare quella relativa alle trascrizioni". (ANSA).