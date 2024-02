Dopo aver staccato a morsi la placca antitaccheggio, un 46enne egiziano ha indossato abiti nuovi per un valore di un migliaio di euro. Sperava di passare inosservato e uscire da un negozio di Como rivestito da capo a piedi e senza pagare nulla. Scoperto dal personale, che ha chiamato le forze dell’ordine, l’uomo è stato arrestato.

Il tentativo di furto ieri pomeriggio alla Coin di via Boldoni. Il 46enne, secondo quanto ricostruito dalla polizia, dopo essere entrato nel negozio, come un normale cliente ha preso alcuni capi ed è entrato nel camerino per provarli. Una volta dietro le tende però, avrebbe staccato le placche antitaccheggio e avrebbe poi indossato felpa, pantaloni e giubbino in pelle con l’obiettivo di rubare la merce.

Un’addetta alle vendite ha capito quello che stava accadendo e ha chiamato il numero unico di emergenza 112. In via Boldoni sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato di Como. I poliziotti hanno sorpreso l’uomo ancora nel camerino, mentre staccava con i denti la placca antitaccheggio da un paio di jeans.

Gli agenti hanno accertato che aveva indossato capi nuovi per un valore di un migliaio di euro. La merce è stata restituita e il 46enne è stato arrestato per tentato furto aggravato. I poliziotti hanno accertato che l’egiziano era irregolare ed è stato anche denunciato per la violazione delle norme sull’immigrazione.