Passaggio al livello chiuso in piazza del Popolo, lavori e corsie ridotte sull’autostrada A9 e, come se non bastasse, un cantiere urgente per lavori all’acquedotto in via Napoleona, in uscita dalla città di Como. Un mix devastante per la viabilità del capoluogo lariano, già abitualmente congestionata nelle ore di punta e oggi particolarmente critica.

La giornata, sulle strade di Como si annunciava ad alto rischio caos e i timori non sono stati smentiti dalla realtà. Anzi, i lavori non annunciati in via Napoleona hanno ulteriormente peggiorato un quadro già difficile. Una situazione destinata a protrarsi anche nei prossimi giorni.

Piazza del Popolo

Dalle 22 di ieri sera e fino alle 8 di venerdì 16 febbraio, per interventi di manutenzione urgenti di Ferrovie Nord Milano è chiuso il passaggio a livello di piazza del Popolo. Modificata inevitabilmente la viabilità, con deviazioni specifiche per i veicoli provenienti da via Napoleona, da viale Lecco e via Dante e da via Torno. Per tutta la giornata si sono verificati rallentamenti e code, con situazioni più o meno critiche a seconda della fascia oraria. Nell’area di viale Lecco, nel tardo pomeriggio un furgone rimasto bloccato sui binari, tra le sbarre del passaggio a livello di Sant’Orsola ha reso ancora più critica la situazione.

Autostrada A9

La chiusura del passaggio a livello si è sommata alla ripresa del cantiere sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. I lavori, con conseguente riduzione delle corsie, sono iniziati lunedì scorso e proseguiranno fino all’inizio di maggio. Lo stop definitivo è stato annunciato da Autostrade entro il 9. Anche in questo caso, previste e confermate dai fatti le conseguenze sul traffico, non solo lungo la A9 ma anche nel capoluogo lariano per i veicoli che dall’autostrada si riversano sulla viabilità cittadina. L’asse da via per Cernobbio a via Borgo Vico tra le zone più critiche, con lunghi serpentoni di veicoli a passo d’uomo in particolare a partire da metà pomeriggio, in concomitanza con il rientro dal lavoro anche dei frontalieri.

Via Napoleona

Sorpresa tutt’altro che gradita un cantiere non annunciato sulla via Napoleona, in uscita dalla città. Per un intervento urgente all’acquedotto una corsia è stata chiusa al traffico. Limitazione che a sua volta ha aumentato il caos sulle strade della città di Como. I lavori, fanno sapere dalla polizia locale, potrebbero proseguire fino al 19 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30.