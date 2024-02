Il Como si prepara al big match di sabato contro il Palermo. “Big game”, dicono gli anglofoni, quando a incontrarsi sono due squadre di vertice: e il Como –secondo – e il Palermo – quinto – lo sono. Lo sono sia per classifica, sia per storia calcistica. Azzurri e rosanero si scontreranno sabato alle 16.15.

Al Renzo Barbera di Palermo il Como, come anticipato, arriva da secondo in classifica, a pari punti – 45 – con la Cremonese. In testa alla lega di B il Parma con sei punti di vantaggio sulle due inseguitrici. Il Palermo è nel gruppetto a ridosso delle prime, a 42 punti, meno tre rispetto ai lariani.

“Ogni gara è un “big game”, una partita importante – ha detto in conferenza stampa Osian Roberts, allenatore degli azzurri, a proposito della pressione per l’incontro di sabato – Siamo noi a metterci pressione, per giocare bene, e dobbiamo farlo ogni weekend. Ovviamente rispettiamo Palermo, così come ogni squadra della lega. Sabato respireremo una grande atmosfera – ha continuato Roberts – sono queste le partite che tutti si aspettano e che tutti vogliono giocare. Anche gli stessi calciatori non vedono l’ora di entrare in campo. Il clima sarà molto caldo”. Dal punto di vista tattico, l’allenatore del Como ha detto che “per ogni squadra si studia un assetto differente, ma il Como deve fare la sua partita e lavorare con i suoi principi”.

Il fischio d’inizio di Palermo-Como è in programma sabato alle 16.15, per la 25esima giornata del calendario di serie B.