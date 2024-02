Como, dal 21 febbraio al 1° marzo in scena all’Istituto Orsoline San Carlo in viale Varese la mostra dal titolo “Da solo non basto – In viaggio con i ragazzi di Kayros, Portofranco e Piazza dei Mestieri”.

La mostra, realizzata per il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini 2023, si sviluppa a partire dalla narrazione delle storie di un ragazzo e di una ragazza: dieci grandi quadri mettono in scena la loro vicenda, resa in forma poetica dallo scrittore Daniele Mencarelli e accompagnata dalle immagini dell’illustratore Giacomo Bettiol.

Sono storie che raccontano di infanzie difficili, fallimenti scolastici, cadute e tentativi di ripartenza, disillusione di fronte a un mondo adulto che sembra incapace di cogliere le domande che sbocciano nel cuore dei giovani.

Ad affiancare l’inaugurazione della mostra – il 21 febbraio – l’incontro tra i docenti e gli alunni dei Licei e della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Orsoline con don Claudio Burgio, responsabile di Kayros, e alcuni ragazzi che vivono l’esperienza della comunità.