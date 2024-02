Settimana ad alto rischio caos per il traffico a Como. Al cantiere sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, con la riduzione delle corsie, da domani sera si aggiunge la chiusura del passaggio a livello di piazzale Gerbetto per interventi di manutenzione urgenti programmati da Ferrovie Nord Milano.

La scorsa settimana, i lavori hanno interessato il passaggio a livello di piazza del Popolo e sono state pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Ora il cantiere si sposta in corrispondenza della stazione di Como Borghi. Inevitabili le conseguenze per la viabilità nel capoluogo lariano.

Il passaggio a livello di piazzale Gerbetto sarà chiuso ininterrottamente dalle ore 22 di domani fino alle 8 del 24 febbraio. Il divieto di transito sarà totale, per qualsiasi mezzo.

Il traffico proveniente da via Petrarca verrà deviato in via Carloni. I veicoli provenienti da piazzale Gerbetto saranno deviati in direzione di via Sirtori e via Giulini e/o in direzione di via XX Settembre, viale Aldo Moro.

E’ sempre garantita per i pedoni la possibilità di accedere in sicurezza ai binari 1 e 2 della stazione di Como Borghi.

È inoltre prevista la regolamentazione temporanea della circolazione a causa della chiusura notturna del passaggio a livello di piazzale Gerbetto.