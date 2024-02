Asilo di via Varesina a Como, qualcosa – forse – si muove. Dopo l’ennesima denuncia dei genitori dei giorni scorsi delle condizioni in cui versa l’edificio questa mattina sopralluogo congiunto dei tecnici del Comune e di Ats Insubria. In agenda era certamente fissata, come spiegato dallo stesso sindaco Alessandro Rapinese non più tardi di venerdì scorso, la visita del nuovo professionista appena arrivato a Palazzo Cernezzi che si occuperà in particolare di edilizia scolastica che, assieme ai colleghi, si è recato nella struttura. Negli stessi istanti erano presenti anche gli uomini dell’Agenzia di Tutela della Salute. Un incontro non programmato ma comunque utile a lavorare in sinergia e, si spera, laddove possibile, anche rapidamente.

Il problema principale restano le coperture che non scaricano correttamente l’acqua che resta depositata sui tetti, come si vede nelle fotografie inviate alla redazione. E a fronte di una pioggia insistente l’accumulo crea infiltrazioni – che rendono necessari secchi e stracci per continuare ad asciugare – e conseguenti muffe e muri scrostati.

L’assessore Ciabattoni: “Primi interventi previsti in settimana”

“Rimane in essere la fase di progettazione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Ciabattoni – attualmente le coperture sono piane, ma stiamo studiando una soluzione inclinata per far scorrere l’acqua e incanalarla al meglio nei pluviali”.

Al momento non sono stati scanditi i tempi ma l’operazione, tra la conclusione della progettazione e la fase di assegnazione ed esecuzione dei lavori, non sarà immediata.

Parallelamente però partiranno già in settimana alcuni interventi urgenti di manutenzione. “Intanto – aggiunge l’assessore Ciabattoni – si procederà con il ripristino di alcune guaine, compatibilmente con le previsioni meteo che non sono incoraggianti per i prossimi giorni, e con quanto potrà essere fatto all’interno. Con Ats abbiamo definito gli interventi congiunti per non perdere tempo”.

Ats Insubria: “Dialogo costruttivo e costante”

E proprio dall’Ats Insubria viene ribadito che: “I tecnici sono intervenuti per quanto di competenza nella scuola dell’Infanzia in collaborazione con il personale di riferimento del Comune con cui è attivo un dialogo costruttivo e costante”.

Le speranze delle famiglie

La speranza dei genitori è che le prime risposte possano concretizzarsi quanto prima per i bambini ma anche per chi lavora nella struttura di via Varesina. Molte famiglie nei giorni di pioggia insistente, vedendo la situazione della scuola – quando possono – sono arrivate a riportare a casa i bambini. Video e foto del resto parlano da sole. E guardando il tetto ancora pieno d’acqua dopo le ultime piogge c’è da augurarsi che lo scenario non peggiori nei prossimi giorni. Da giovedì, infatti, è attesa una nuova fase di maltempo sul Comasco.