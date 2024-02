Il Carnevale Canturino non è ancora terminato. La terza sfilata è stata programmata per domenica 25 febbraio con i consueti orari: 13.30 apertura ingressi, 14.00 inizio spettacolo e 14.30 inizio sfilata. In quella stessa giornata sono in programma le premiazioni e la proclamazione del carro vincitore, tra i sette in gara, della 98esima edizione del concorso. Da domani sarà possibile acquistare i biglietti.

Si recupera così la sfilata dell’11 febbraio annullata per il maltempo. Mentre il corteo di sabato scorso è stato seguito da centinaia di persone.

Non solo carri, anche tante novità e un concorso fotografico

Non solo carri, però, il carnevale canturino vale per tutti. Quest’anno ci sarà anche una premiazione per le maschere più belle dei bambini fino a 10 anni e le vetrine dei negozi della cittadina saranno colorate dai mascheroni realizzati dai soci dell’associazione.

Tra le novità della 98esima edizione anche un concorso fotografico aperto ai genitori e alle scuole dell’infanzia e primarie. L’Associazione Carnevale canturino, con il Patrocinio del Comune di Cantù, ha organizzato il concorso dal titolo “La fantasia dei bambini…la creatività dei genitori”. Una giuria appositamente nominata premierà le foto che meglio rappresentano lo spirito del carnevale canturino.