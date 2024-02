Smog in città, entrano in vigore da oggi le misure temporanee di primo livello a Como e provincia. Nel Comasco si sono infatti raggiunti i 4 giorni consecutivi di superamento dei limiti di polveri sottili.

In particolare nelle ultime tre giornate in città è stato superato il limite giornaliero, fissato a 50 µg/m3 (microgrammi al metrocubo). Dall’inizio dell’anno Como ha superato per 13 giorni la soglia limite di polveri sottili.

In base quindi ai provvedimenti in vigore da oggi, nei comuni con più di 30mila abitanti delle province coinvolte – oltre Como anche Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia – è prevista la limitazione alla circolazione nella fascia 7.30-19.30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio. Rispetto a quelle previste dalle misure permanenti, le limitazioni si applicheranno anche nelle giornate di sabato e di domenica e coinvolgeranno anche i veicoli Euro 4 diesel commerciali, anche se con filtro anti-particolato, e gli Euro 0 e 1 a gpl e metano.

Le misure prevedono inoltre il divieto di combustioni e di accensione di fuochi all’aperto. In tutti i comuni delle province coinvolte è vietato tenere temperature superiori a 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. In agricoltura è vietato spandere gli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione.