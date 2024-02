Emergenza ieri sera in una residenza per anziani di Como, in via Statale per Lecco. Per cause ancora da chiarire, è scoppiato un incendio nel locale dei quadri elettrici della Casa di riposo Istituto delle figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco e fortunatamente tra ospiti e personale non ci sono stati feriti né intossicati.

E’ stata interrotta temporaneamente l’erogazione della corrente elettrica.

I pompieri hanno spento l’incendio e poi lavorato per lo smaltimento dei fumi della combustione e per la messa in sicurezza del locale e della struttura.