E’ ufficiale la firma della convenzione tra il Comune di Cantù e Cantù Arena S.p.A. per l’incarico di progettazione e realizzazione del nuovo palazzetto dello sport. Allo stesso tempo è stato concesso in affidamento il terreno su cui sorgerà l’opera, rendendo possibile dunque l’accesso all’area di cantiere.

“Di fatto – spiegano i vertici di Cantù Arena Spa in una nota – il primo passo importante, quello che porterà all’avvio dei lavori”. Opere che dovrebbero durare due anni, salvo intoppi. L’idea è di avere la struttura pronta per il 2026, con la speranza che la Pallacanestro Cantù in quel momento sia di nuovo nella massima serie, visto che ora la formazione brianzola milita in A2.

Un palasport da oltre 5mila posti che non ospiterà soltanto le gare della principale squadra di basket ma anche eventi di altri sport, spettacoli, convegni e altre iniziativa di alto livello. L’area è quella di corso Europa, dove già sono falliti, in passato, due tentativi di costruire un impianto. La speranza è che ora il finale possa essere differente.

“La firma di oggi – commenta il sindaco di Cantù, Alice Galbiati – è il punto di arrivo di un cammino procedurale iniziato quattro anni fa e allo stesso tempo l’avvio della fase operativa per la realizzazione dell’opera. In questi anni difficili abbiamo sempre mantenuto la barra dritta, convinti del percorso. Ora siamo pronti e carichi di entusiasmo per proseguire nel cammino che porterà finalmente la Cantù ad avere la sua arena”.