Quattro progetti del nuovo stadio in corso di valutazione da parte della proprietà; soddisfazione per l’aumento della capienza del Sinigaglia. Mirwan Suwarso e rappresentante della proprietà del Como 1907, a Espansione Tv torna a parlare di temi sempre cari ai tifosi azzurri.

Il top manager in questa fase sarà costretto a seguire da lontano la squadra, che si prepara ad affrontare le decisive sfide contro Parma, Lecco, Venezia e Cremonese nell’ordine. I molti impegni tra Londra e l’Indonesia non gli consentiranno trasferte in Italia, ma Suwarso rimane in ogni caso in stretto contatto con i suoi collaboratori sul Lario e seguirà da lontano le sfide della formazione di Osian Roberts e Cesc Fabregas.

Per quanto riguarda i posti in più allo stadio Suwarso non nasconde il suo compiacimento. “È un’ottima notizia, è qualcosa che i tifosi chiedevano da tempo. Siamo quindi felici di poterne aver più fan nel nostro stadio a sostenere la squadra”.

E questo riguarda il presente dell’impianto cittadino. Ma c’è anche il futuro, con i progetti – esattamente quattro – relativi al rifacimento dellla struttura che sono stati presentati nello scorso mese di dicembre ai vertici del club lariano. Il top manager non indica una data precisa, ma la certezza è che tutto stia andando avanti”.

“Su questo fronte siamo ancora in una fase di valutazione” conclude Mirwan Suwarso. “La proprietà ha fornito una serie di riscontri che necessitano di ulteriori valutazioni. Non abbiamo ancora una tempistica per la fase successiva, ossia la presentazione all’amministrazione e alla città, ma speriamo di poterla programmare in tempi brevi”.