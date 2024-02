Incendio nella notte in un condominio a Mariano Comense, in via Porta Spinola. Un uomo di 78 anni, che abita nell’appartamento in cui è divampato il rogo, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza con ustioni di secondo grado. I carabinieri della tenenza cittadina e i vigili del fuoco, con il nucleo investigativo sono al lavoro per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Attorno alle 4 della notte, i vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio in un appartamento in una palazzina. Le fiamme si stavano propagando nell’abitazione e sono intervenuti sei mezzi dei pompieri del comando di Como e di Monza Brianza.

Nell’appartamento in cui è divampato l’incendio vive un uomo di 78 anni, che era in casa. E’ stato raggiunto e portato fuori dai vigili del fuoco. L’uomo, affidato al personale sanitario, aveva gravi ustioni sul corpo ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverato. Per precauzione, durante l’intervento dei pompieri l’intero condominio è stato evacuato e i residenti sono stati fatti uscire di casa nella notte, in attesa dello spegnimento dell’incendio.

I carabinieri di Mariano Comense e i tecnici del Niat, il nucleo investigativo dei vigili del fuoco stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la causa del rogo. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio e non è escluso che il rogo sia stato appiccato volontariamente. I militari dell’Arma stanno raccogliendo le testimonianze e avrebbero sentito anche un’amica del 78enne che sembra avesse trascorso con lui la serata. Informato il magistrato di turno in procura a Como, Antonia Pavan.