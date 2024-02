Migliora la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche dovrebbero favorire ulteriormente la dispersione degli inquinanti. Nella giornata di ieri, la centralina di Como ha registrato un dato medio delle polveri sottili di 39 microgrammi per metro cubo, al di sotto della soglia di allarme di 50. A Erba il valore medio registrato è stato di 35, mentre a Cantù di 49.

Da domani saranno sospese le limitazioni di primo livello che sono entrate in vigore martedì scorso in provincia di Como e restano attive anche nella giornata di oggi. Nei comuni con più di 30mila abitanti delle province coinvolte è prevista la limitazione alla circolazione nella fascia 7.30-19.30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio.

Il bollettino sugli inquinanti dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia, indica per la giornata di oggi una tendenza alla dispersione degli inquinanti. Per domani previste “ovunque condizioni favorevoli alla dispersione sia per rinforzi di vento sia per la persistenza di precipitazioni diffuse fino al mattino”.