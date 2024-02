Rivoluzione parcheggi a Como: stop agli abbonamenti nell’autosilo di via Auguadri in città, nuove tariffe suddivise per zone, cancellati i posti gialli residenti all’interno della città murata con la creazione di nuovi. Sono in sintesi le principali novità della rivoluzione legata ai parcheggi voluta dal sindaco di Como Alessandro Rapinese.

Obiettivo: riqualificare il centro storico cittadino, rendere più fruibile la città incentivando la rotazione della sosta, mettendo ordine quindi alle tariffe dei parcheggi con buona pace dei lavoratori che contano sulle dita di una mano le vie dove la sosta risulta a prezzi contenuti.

Stop da aprile agli abbonamenti nell’autosilo di via Auguadri, resteranno soltanto i posti auto in convenzione, mentre dal 18 marzo cambiano le tariffe. Aumenta il costo per parcheggiare nell’autosilo comunale: la tariffa giornaliera passa infatti da 25 a 35 euro, quella oraria da 1 euro a un 1,50.



Verranno eliminati 45 parcheggi residenti che si trovano nelle vie Juvara, Albertolli, Cairoli, Volta e Lungo Lario Trieste. Altri 62 posti auto saranno riservati ai residenti nel parcheggio comunale interrato di via Aldo Moro.

La città inoltre sarà suddivisa in zone: verde, azzurra, blu, arancione e rossa. Le aree della sosta cittadina cambiano a seconda del flusso turistico. Si parte dalla zona azzurra con 50 centesimi la prima ora e un euro le successive fino alla rossa dove la sosta costa due euro l’ora.

La rivoluzione della sosta entrerà in vigore da fine aprile, a breve partirà l’aggiornamento dei software da parte di Como Servizi Urbani.