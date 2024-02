La rivoluzione della sosta in città annunciata ieri dal sindaco di Como, Alessandro Rapinese, parla di una suddivisione in zone e colori e di una serie di novità a cui bisognerà abituarsi. E non sarà facile soprattutto in alcune aree al momento molto gettonate.

I parcheggi attorno allo Stadio Sinigaglia, ad esempio, da lunedì a venerdì si pagheranno un euro all’ora, mentre il sabato la domenica e i festivi la quota passerà a 2 euro all’ora. L’obiettivo – spiega l’amministrazione – è aumentare la rotazione. In quella area è attualmente in vigore la tariffa giornaliera che con 4 euro permette di lasciare l’auto in sosta per tutto il giorno.

I lavoratori che utilizzavano gli stalli dietro l’impianto cittadino dovranno valutare di spostarsi sull’asse di viale Innocenzo XI che diventerà un’unica area di sosta a strisce blu a 5 euro al giorno (parcheggio santarella compreso).

Revisione delle tariffe anche per l’autosilo di via Auguadri, la prima ora che ora costa un euro passerà a 1,50. Due ore si pagheranno 3,50 anziché gli attuali 2 euro.