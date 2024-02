Altra trasferta per la Pallacanestro Cantù, che per la terza giornata della fase a orologio sfiderà Nardo. Palla a due prevista domani alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Lecce.

Per coach Cagnardi non sarà a disposizione Riccardo Moraschini, tenuto a riposo per un affaticamento muscolare. Al suo posto è stato convocato Filippo Clerici, guardia dell’U19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù.

Nardò ha vissuto un campionato a due facce. Dopo una prima fase in cui, stupendo tutti, i pugliesi si erano inseriti nei primi posti del girone rosso, tra dicembre e gennaio hanno subito 10 sconfitte in 11 partite e sono scivolati fuori dalla zona playoff. La crisi di risultati ha portato la società a scegliere di cambiare allenatore, affidandosi all’ex canturino Luca Dalmonte. Il coach bolognese è riuscito a invertire la rotta, tanto che Nardò nella fase a orologio ha sempre vinto.

“Ci aspetta una partita insidiosa e una trasferta lunga. Nardò è una squadra che ha grande talento offensivo in alcuni dei suoi elementi e che si è indubbiamente accesa dopo il cambio di allenatore”. Ha detto coach Devis Cagnardi alla vigilia. “Sta esprimendo una discreta pallacanestro e, cosa più importante, arriva da due vittorie consecutive e quindi è chiaramente in fiducia. Noi come sempre dobbiamo pensare alla nostra partita. Cercare di avere fin da subito un buon impatto, perché mi aspetto una gara in cui sarà importante il fattore fisico. Di conseguenza – conclude – sarà importante approcciarla fin da subito atleticamente e fisicamente nel modo giusto, per provare a indirizzare la partita su quelli che sono i binari a noi più congeniali”.