Rubano prodotti di profumeria e cosmesi per un valore di circa 1.500 euro e poi scappano da una porta di sicurezza del centro commerciale dove ad attenderli c’era un’auto parcheggiata. I fatti risalgono all’inizio di febbraio a Mariano Comense. I carabinieri dopo aver acquisito i video delle telecamere e dei lettori di targa hanno utilizzato il sistema automatico di riconoscimento delle immagini (SARI) unito alla maxi banca dati che permette di incrociare una serie di informazioni (dall’anagrafe a quelle relative ai veicoli) così sono riusciti a risalire alla vettura usata per la fuga e a quattro persone due uomini di 25 e 31 anni e due donne di 27 e 25, tutti di nazionalità rumena e già noti alla giustizia. Sono stati denunciati per furto aggravato in concorso dai militari di Mariano Comense.

Affitta la sua casa e poi gli inquilini non se ne vanno

Mentre i colleghi di Mozzate. Al termine di una serie di accertamenti hanno denunciato un 40enne già noto alle forze dell’ordine per resistenza a pubblico ufficiale. In base a quanto ricostruito l’uomo alle due di notte ha chiesto l’intervento dei carabinieri perché gli inquilini a cui aveva affittato la sua abitazione non erano intenzionati a liberarla. La discussione si accesa al punto che un militare che ha cercato di dirimere la questione è stato strattonato dal proprietario dell’immobile che li aveva chiamati.

Due denunciati per invasione di di edifici

Due cittadini marocchini di 24 e 25 anni irregolari in Italia e senza fissa dimora sono stati, infine, denunciati, dai carabinieri di Turate per invasione di edifici e ingresso illegale sul territorio nazionale. Sono stati trovati e controllati all’interno di un complesso di proprietà privata attualmente in stato di abbandono e prossimo alla demolizione.