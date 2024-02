Piante pericolanti e verde incolto a Sagnino. La segnalazione arriva dall’ex consigliere comunale Vittorio Mottola, che ha inviato una lettera protocollata in Comune a Como per segnalare piante pericolanti per la viabilità e per i cittadini. Mottola indica la presenza di piante cresciute a dismisura e pericolanti nel giardino della scuola media Don Milani e nella primaria di via Mognano. Poi “rovi e piante che ostacolano il marciapiede in via Segantini e in via San Giacomo, un albero da potare in via Pio XI e piante in via Ferrari, prima del viadotto, che invadono la strada”. L’ex consigliere poi segnala altre situazioni critiche in piazza Duca d’Aosta, al Circolo Anziani di via Pascoli, in via Quaglio e in via Boccioni.

“Non aspettiamo i danni a cose e persone per poi trovare giustificazioni immotivate” afferma Mottola. La sua segnalazione – spiega – è stata consegnata in Comune già a luglio, ma da allora “c’è stato solo qualche timido intervento sui rovi di via San Giacomo, ma nessun intervento di potatura”.

Le foto dei platani potati a Castiglione della Pescaia, allegati alla segnalazione dell’ex consigliere Mottola

Nella sua lettera indirizzata al sindaco Rapinese, all’assessore al Verde Chiara Bodero Maccabeo, al prefetto Andrea Polichetti, alla Forestale, alla Polizia locale e ai Vigili del Fuoco, l’ex consigliere fornisce anche una soluzione e allega le foto delle potature dei platani a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. “Mi chiedo sono ‘irresponsabili’ i dirigenti del settore Verde di Castiglione della Pescaia nel potare le piante oppure sono i nostri politici e/o dirigenti a non avere le dovute conoscenze in merito alle potature?” domanda Mottola.