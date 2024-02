Aule chiuse e inagibili, intonaco e secchi nei locali per tentare di raccogliere l’acqua. Piove ancora all’interno della scuola dell’infanzia di via Varesina a Como. La pioggia degli ultimi giorni – come si temeva – ha ulteriormente peggiorato la situazione già critica all’interno dell’edificio scolastico. Le nuove immagini degli interni della scuola arrivate alla redazione immortalano un netto peggioramento delle condizioni in cui versa la struttura, ricordiamo, frequentata da bambini.

I genitori, arrabbiati e frustrati, quando possono, davanti a una situazione del genere riportano a casa i bambini e non li fanno entrare a scuola. Gli altri – non avendo alternative – li lasciano a malincuore alle maestre che fanno il possibile per garantire la giusta serenità ai bambini.

Una situazione aggravata – come detto – soprattutto negli ultimi mesi ma purtroppo nota da tempo a chi lavora e frequenta l’edificio di via Varesina.

Infiltrazioni che sono riuscire ad aprire crepe sulle pareti di alcuni locali, aule inagibili e quindi sbarrate all’accesso dei piccoli alunni e ancora acqua che scende lungo i muri vicino alle luci.

“Alcune aule non sono utilizzabili, le ultime piogge hanno peggiorato la situazione all’interno della scuola” spiegano i genitori dei piccoli alunni da tempo preoccupati per lo stato in cui versa l’edificio. Le famiglie avevano già scritto al Comune alla fine di giugno scorso. Esprimendo “grande preoccupazione”, già all’epoca parlavano di controsoffitto compromesso in due aule, poi chiuse. E ancora muffa e problemi in giardino. Nel documento si scriveva che le problematiche della struttura avevano avuto “gravi conseguenze” sullo svolgimento delle attività didattiche e di gioco.

La scorsa settimana l’amministrazione comunale – dopo un sopralluogo effettuato nella scuola assieme ai funzionari dell’Ats Insubria – aveva annunciato la partenza di primi interventi alla struttura: principalmente si tratta i lavori alla copertura e ancora l’eliminazione della muffa dalle aule e dai locali della scuola. A causa del maltempo degli ultimi giorni i lavori alla copertura sono stati rimandati mentre gli interventi per la rimozione della muffa saranno eseguiti durante le vacanze di Pasqua, quando la scuola è chiusa e non frequentata dai bambini.