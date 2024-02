Derby numero 18, in serie B, fra Lecco e Como. Appuntamento stasera alle 20.45 allo stadio Rigamonti-Ceppi; arbitra Ermanno Feliciani di Teramo. La prima sfida tra i cadetti risale al 21 ottobre 1945 (Lecco-Como 3-1). Il bilancio è favorevole ai blucelesti, che hanno vinto sette volte contro le due del Como; i pareggi sono 8. Una gara molto attesa, con il Como quarto in classifica alla pari con il Palermo e gli avversari ultimi in graduatoria. Gara valida per la 27esima giornata di B. Un turno che scatta alle 18.15 con il confronto fra Reggiana e SudTirol.

“È una gara importante per tutti i nostri tifosi, e lo sarà anche per noi, per questo ci aspettiamo una partita intensa” ha detto alla vigilia Osian Roberts, allenatore del Como. “Dobbiamo proseguire nel nostro percorso di crescita, abbiamo analizzato sia la nostra partita contro il Parma, che i nostri avversari, e siamo pronti e carichi. Tutti i giocatori stanno lavorando duramente per conquistarsi un posto in campo e sappiamo che questa settimana, con 3 partite in 7 giorni, avremo davvero bisogno del contributo di ognuno. Sappiamo che molti tifosi comaschi saranno presenti allo stadio per sostenerci e vogliamo regalare loro una grande soddisfazione”.

Nella formazione azzurra tra i convocati mancano l’attaccante Cutrone, i lungodegenti Baselli e Kone e Chajia.

La gara sarà ovviamente al centro dell’attenzione del programma calcistico di Etv “Il Barbiere” in onda dalle 20.05 su Espansione Tv.