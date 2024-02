Grave incidente nel pomeriggio a Como in via Brogeda poco dopo le 16. In base alle prime ricostruzioni un uomo di 51 anni è stato portato in codice rosso – quindi massima gravità – all’ospedale Sant’Anna. Per i soccorsi oltre all’ambulanza in volo si è alzato l’elicottero del 118. Rilievi affidati alla polizia. Necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco. Non si esclude che l’incidente possa essere stato causato un malore.