Nuovo derby lombardo affidato all’arbitro comasco Andrea Colombo. Dopo aver fischiato in Monza-Milan, terminata 4-2 per i biancorossi brianzoli, Colombo è stato infatti chiamato a dirigere il recupero fra Inter e Atalanta, gara valida per la 21esima giornata del campionato di serie A. Squadre in campo domani alle 20.45 a San Siro. Per Sassuolo-Napoli (domani alle 18) è stato scelto Daniele Chiffi, che sabato scorso era al Sinigaglia per Como-Parma.

A proposito di derby, un altro comasco, Mattia Caldera, è stato designato per la gara di serie C Benevento-Sorrento, terminata 4-0 per i padroni di casa.