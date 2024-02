Maggiori investimenti per l’ospedale di Menaggio. E’ l’obiettivo del documento firmato da tutti i sindaci del Medio Lago – 28 in totale – che questa mattina, accompagnati dall’assessore regionale comasco Alessandro Fermi, è stato consegnato all’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. Al centro delle richieste la proposta di riorganizzazione dei servizi sanitari e socio sanitari in Centro Lago e nelle valli, quindi i servizi territoriali.

“Con questo documento i sindaci del territorio intendono evidenziare le criticità tuttora presenti e in particolare la necessità di garantire adeguate risorse economiche, umane e strumentali che consentano ad Asst Lariana il potenziamento di alcuni servizi, previsti presso l’ospedale Erba-Renaldi di Menaggio e sul territorio, fondamentali per la popolazione”, si legge nelle carte.

“Abbiamo chiesto che venga garantita l’attività di Pronto soccorso sulle 24 ore – ha spiegato Michele Spaggiari sindaco di Menaggio – che il servizio di Chirurgia Generale e di Chirurgia Ortopedica possa nuovamente programmare un’attività di sala operatoria, con la riapertura del reparto; che la Terapia intensiva possa riprendere la sua storica attività; che venga ripristinato il reparto di Psichiatria; che vengano potenziati i servizi esistenti e sviluppata la diagnostica strumentale”.

Soddisfatto dell’incontro, al quale hanno preso parte anche i consiglieri regionali Gigliola Spelzini e Anna Dotti, l’assessore Fermi: “Ringrazio l’assessore Bertolaso per aver ascoltato le richieste dei sindaci del Medio Lago. Da tempo ci battiamo affinché l’ospedale l’Erba-Renaldi continui ad essere un riferimento in un’area importantissima e anche molto attrattiva dal punto di vista turistico. L’obiettivo non è certo quello di tenere in vita l’ospedale, fatto che non si discute, ma di rafforzare i suoi servizi, sia a livello ospedaliero che a livello territoriale. Nelle prossime settimane, insieme al direttore dell’Asst Lariana Luca Stucchi, formuleremo una proposta che va in questa direzione”.