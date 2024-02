Un secco 3-0 e questione chiusa. Una partita senza storia, con il Como in vantaggio negli istanti iniziali e sempre padrone del campo. Nella sfida valida per il 27esimo turno di serie B in trasferta a Lecco gli azzurri si sono imposti contro l’ultima in classifica e hanno rilanciato le loro azioni nella volata per la promozione in serie B. Ospiti in vantaggio al 3′ con il nuovo acquisto Edoardo Goldaniga poi, al, 21′, il raddoppio del capitano Alessandro Bellemo e gara messa in cassaforte. Secondo tempo accademico con la terza rete di Oliver Abildgaard al 92′.

Nelle altre sfide disputate, pari interno della capolista Parma con il Cosenza (1-1); la Cremonese si è imposta per 2-1 in trasferta con la Sampdoria. Clamoroso stop casalingo del Palermo (2-3) con la Ternana e affermazione del Catanzaro (2-0) con il Bari.

In attesa che si completino le gare della giornata, il Como è al terzo posto in classifica. Guida il Parma con 56 punti, seguito da Cremonese (50) e lariani (49). Quarto il Venezia a 48, ma con un incontro in meno. Seguono il Palermo a 46 e il Catanzaro a 45.

Il turno sarà completato con le partite Pisa-Modena, Spezia-FeralpiSalò e Venezia-Cittadella.

Domenica allo stadio Sinigaglia nuovo match di cartello: alle 16.15 il Como affronta infatti il Venezia.