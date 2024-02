Soddisfatto per la vittoria a Lecco, ma già proiettato al match di domenica contro Venezia. Mister Osian Roberts, allenatore del Como, ha commentato il successo per 3-0 allo stadio Rigamonti-Ceppi. “Mi aspettavo una gara complicata e in alcuni momenti lo è stata” ha detto l’allenatore. “Sono soddisfatto per la mentalità mostrata dai ragazzi: tendenzialmente si è più carichi per le gare con le formazioni di alta classifica e si rischia di scivolare in queste circostanze. Invece a Lecco ho visto determinazione e dedizione. Hanno offerto una prestazione soddisfacente anche i giocatori che nelle ultime uscite non avevano avuto molto spazio: un segnale importante rispetto alla forza del gruppo. Tutti si sentono importanti e questo è un fattore fondamentale: tanto meglio per il Como”.

“Prima di questo match abbiamo studiato i punti di forza del Lecco” ha aggiunto Roberts. “Per esempio era necessario limitare i cross di una squadra che ti crea molti problemi se non sei disciplinato in difesa. Sono contento perché i nostri gol sono arrivati da difensori e centrocampisti, giocatori che si sacrificano sempre, che rinforzano la difesa e armano l’attacco. Non sempre ci sono titoli dedicati a loro e sono felice che ora se li possano meritare. Sono anche soddisfatto per Come abbiamo controllato il gioco”.

L’allenatore gallese ad una precisa domanda sulle possibilità di promozione non si è sbilanciato. “Io conosco due cose: abbiamo vinto a Lecco e che domenica giochiamo con il Venezia”.

In conferenza stampa Roberts ha anche parlato delle condizioni del bomber Patrick Cutrone: “Si è allenato con la squadra negli ultimi giorni e lo farà nel resto della settimana. Poi, prima della gara con il Venezia tireremo le somme” ha spiegato l’allenatore. “Per il tipo di infortunio che ha avuto, bisogna essere cauti, ma posso affermare che il recupero sta procedendo bene. Bisognerà vedere anche come si sentirà lui”.