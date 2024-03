Open day e screening gratuiti proposti da Regione Lombardia attraverso le Ats e le Asst in occasione del 4 marzo, Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV, il papilloma virus, e dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Da oggi è possibile prenotare per l’open day del prossimo sabato 9 marzo, quando si proporranno gratuitamente il pap test per le donne non vaccinate per HPV, di età compresa tra i 25 e i 29 anni, che non abbiano eseguito lo stesso esame negli ultimi tre anni, e l’HPV test per le donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni, che non abbiano già eseguito lo stesso esame negli ultimi cinque anni.

Inoltre, sarà proposta gratuitamente la vaccinazione contro il papilloma virus alle ragazze tra gli 11 e i 26 anni e per i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni. In sede di somministrazione saranno poi accordati gli appuntamenti per il completamento del ciclo vaccinale.

Infine, sarà possibile eseguire lo screening mammografico tramite appuntamento sul portale regionale “Prenota salute”.

“Ci stiamo impegnando sempre di più a far comprendere il ruolo degli screening oncologici come misura di prevenzione – spiegano dall’Ats Insubria -. Allo stesso modo, è importante che le persone considerino il valore di protezione offerto dalle vaccinazioni ed in particolare l’efficacia del vaccino anti HPV per la prevenzione dell’infezione da Papilloma Virus che rappresenta, in oltre il 98% dei casi, la causa del tumore della cervice uterina. Regione Lombardia offre questa opportunità per consentire un’adesione sempre più significativa a queste occasioni di salute”.

Per l’esecuzione di Pap test o HPV DNA test, è necessario prenotare contattando telefonicamente il Centro screening di Ats Insubria, dalle 14 alle 15.30 nei giorni feriali fino all’8 marzo compreso.