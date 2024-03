“Alleanza tra i laghi della Lombardia” in vista delle sfide comuni. A Menaggio, nella sede dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, si è svolto un incontro tra il presidente Luigi Lusardi e i presidenti e i direttori delle Autorità di Bacino dei laghi di Garda, d’Iseo, Maggiore e Ceresio.

Una riunione conoscitiva e programmatica in vista di quella prevista il 12 marzo in Regione Lombardia con l’assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi.

“Da alcuni anni si era persa questa buona abitudine di confrontarci per trovare punti di contatto e abbozzare soluzioni utili per le questioni che riguardano da vicino i nostri enti. – ha spiegato Lusardi – Ma è tempo di avere risposte concrete e fare fronte comune per raggiungere risultati su quei temi su cui tutti siamo chiamati in causa. Individuare le linee guida utili per una discussione costruttiva, dettare un’agenda delle priorità, diventa per tutti noi strategico per avere finalmente delle risposte chiare ed esaustive da Regione Lombardia e successivamente anche dal Governo”.

Tra i temi discussi durante l’incontro, le delimitazioni dei confini per le quali sarà necessario coinvolgere l’Agenzia del Demanio, il regolamento per l’adesione dei comuni rivieraschi, la questione canoni e tariffe, le altre tematiche più legate all’aspetto operativo degli Uffici tecnici, e infine l’ipotesi della regionalizzazione della navigazione. Un lungo elenco di argomenti che saranno esposti in Regione in occasione dell’incontro del 12 marzo. “Siamo tutti convinti – conclude Lusardi – che sia importante la volontà di non subire più le decisioni della Regione bensì di instaurare con essa un rapporto di sinergia. Questo incontro è il primo passo per un’alleanza tra Autorità di Bacino che spero duri a lungo e ci possa portare molto lontano”.