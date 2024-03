“Mi inquieta la latenza del ministro”. Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, in diretta su Etv, si è rivolto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, invocando il decreto atteso dalla Prefettura per dare il via libera all’installazione degli autovelox fissi in sei vie ritenute pericolose della città a causa dell’alto tasso di incidentalità. Si tratta di via Napoleona, via Varesina, via Pasquale Paoli, via Canturina, via Bellinzona e viale Innocenzo XI.

La decisione di installare gli autovelox arriva all’esito degli studi avviati dall’amministrazione comunale nell’ottica di mettere in sicurezza le strade cittadine e prevenire gli incidenti.

Nessuna replica dal ministro Salvini.