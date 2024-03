“L’uomo è fatto per la pace, che è dono di Dio”. Questo il messaggio che il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha voluto lanciare durante la messa celebrata in cattedrale per chiedere il dono della pace.

“Siamo testimoni della distruzione di ciò che è più prezioso per noi, la nostra patria – ha detto don Mykola Shcherbak, punto di riferimento per la comunità ucraina comasca – Disperazione e odio ci sottomettono e colpiscono la nostra dignità. La vita di Gesù, il suo insegnamento e le sue azioni sono un esempio per noi per essere portatori della forza pacificatrice dello Spirito Santo”.