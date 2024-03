La protesta dei lavoratori del Luna Park, che quest’anno non potranno essere presenti con le loro attrazioni nella piana di Muggiò, non si ferma. Annunciato nei mesi scorsi ora arriva l’ufficialità: venerdì i lavoratori con i loro mezzi sfileranno per le vie della città.

L’iniziativa è stata comunicata sui social dagli stessi organizzatori che nelle scorse ore hanno comunicato la protesta agli uffici della Questura. Venerdì mattina il ritrovo sarà in piazza d’Armi a Muggiò, l’area dove solitamente – tranne quest’anno – sorge il Luna Park per poi dirigersi verso il centro cittadino: via Napoleona, via Milano, fino al lungolago per poi risalire a Muggiò. Il corteo, a detta degli organizzatori, conterebbe già una settantina di mezzi si svolgerà dalle 13 alle 16.

L’ultimo atto, sembrerebbe, di una protesta che si trascina da mesi. Un anno fa la giunta cittadina decretò il ridimensionamento dell’area di Piazza d’Armi nel quartiere di Muggiò, passando da oltre 20mila metri quadrati a poco meno di 5mila. Il motivo di questo cambiamento va ricercato nello sviluppo futuro di tutta la zona sportiva che attende da anni una riqualificazione. Ad oggi però nessun cantiere è avviato, questa una delle obiezioni mosse.

Da una parte dunque i giostrai che per anni hanno animato l’area di Piazza d’Armi nel quartiere di Muggiò, dall’altra l’amministrazione cittadina che nei giorni scorsi in consiglio comunale è tornata a ribadire la sua contrarietà a concedere l’area. Uno scontro che sembra destinato a non finire.