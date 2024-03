“Mi auguro che il ministro Salvini faccia in fretta questo decreto, che mi metta nella condizione di poter iniziare a salvare vite”: il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, in diretta su Etv, è tornato a rivolgersi al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, invocando il decreto atteso dalla Prefettura per dare il via libera all’installazione degli autovelox fissi in sei vie ritenute pericolose della città a causa dell’alto tasso di incidentalità. Si tratta di via Napoleona, via Varesina, via Pasquale Paoli, via Canturina, via Bellinzona e viale Innocenzo XI.

La decisione di installare gli autovelox arriva all’esito degli studi avviati dall’amministrazione comunale nell’ottica di mettere in sicurezza le strade cittadine e prevenire gli incidenti.

“La procedura della Prefettura è ultimata – ha spiegato Rapinese – Salvini non deve cambiare un codice, ma fare un decreto. Di conseguenza non mi attendo grandi stravolgimenti, perché con un decreto non puoi modificare la normativa, ma vai a specificarla meglio. Dunque aspetto che arrivi questo decreto Salvini. Noi abbiamo portato avanti una procedura perfetta – ha continuato il sindaco – e purtroppo vedo che quotidianamente quello che noi abbiamo segnalato alla prefettura è un pericolo e rimane un pericolo. L’incidentalità continua, quindi mi auguro che Salvini, nel rispetto di un ministro della Repubblica del mio Paese, faccia in fretta questo decreto”.

La via Varesina risulta essere tra le strade più pericolose della città, con 31 incidenti rilevati lo scorso anno. 41 nel 2022. Su viale Innocenzo XI, dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 sono stati 54 i sinistri stradali.

Il tasso di incidentalità resta alto anche sulle altre strade in cui si è deciso di installare gli autovelox fissi: da gennaio a dicembre 2023 – come rilevato dalla polizia locale – in via Bellinzona si sono verificati 32 incidenti, 22 in via Paoli, 21 in via Canturina e 15 in via Napoleona.