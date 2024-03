1984-2024, quaranta anni fa – oggi 18 marzo – veniva inaugurata ad Alzate Brianza la sede della Bcc Brianza e Laghi. Un edificio che ha segnato la carriera dell’architetto toscano Adolfo Natalini e che ha collezionato numerosi premi anche in ambito internazionale. L’immobile si affaccia sulla statale Briantea tra Como e Bergamo.

Il progetto e il taglio del nastro

Il complesso è completamente rivestito in pietra di serizzo lucidato e granito a fasce bicolori, in continuità con la tradizione dei maestri lapidei comacini. L’edificio ha un doppio carattere costruttivo, composto da un telaio strutturale esterno e una pelle in vetro interna ed è concepito da volumi di differenti forme (prismi triangolari per i servizi, un grande cilindro per il salone del pubblico) che si incastrano tra di loro. Per l’inaugurazione, assieme ad un folto gruppo di autorità, arrivò l’allora ministro del Tesoro, Giovanni Goria, accolto dal presidente della banca, Pierluigi Maggi. Arrivando ad Alzate disse di essere a sua volte esponente di un territorio prolifico per le società di mutuo soccorso. Percorrendo la strada che dal Comune portava alla nuova sede notò la trasformazione del paese.

“In quell’occasione lanciò un monito – ricorda oggi il presidente Giovanni Pontiggia – ‘conservare l’anima della banca di credito cooperativo anche per gli anni a venire mantenendo lo spirito e l’approccio affinché tutti, entrando, si sentissero a proprio agio. Ed è quello che abbiamo sempre cercato di fare e che continueremo a fare in futuro”. Tornando all’edificio Pontiggia aggiunge: “Si tratta di un’opera che a livello architettonico ha segnato un’epoca e per la sua particolare caratterizzazione ha inevitabilmente impresso un’impronta forte al lavoro di Natalini. La sede di Alzate è comparsa su tutte le rassegne di architettura, è un vanto – conclude – per il nostro territorio”.

E proprio per celebrare il lavoro dell’architetto toscano nel 40esimo anniversario dell’inaugurazione, la sede di via 4 Novembre della Bcc Brianza e Laghi ospiterà la mostra “Adolfo Natalini 1984-2024. Un maestro ad Alzate Brianza” dal 10 maggio al 10 giugno. L’anteprima è prevista il 5 maggio a Lariofiere di Erba.