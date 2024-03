Finale scudetto di basket in carrozzina. La Briantea84 Cantù ha vinto gara1 per il titolo 2024: 72-68 il risultato contro Santo Stefano Kos Group.

I biancoblù hanno iniziato in salita la sfida sul campo del PalaPrincipi con i marchigiani bravi a portarsi sul +8 (31-23) in avvio di secondo quarto, spinti da un Bedzeti totale su tutto il campo. I biancoblù comaschi hanno perso un po’ in difesa, ma a prendere in mano la squadra è stato Simone De Maggi che ha chiuso i suoi 40 minuti con una prova monstre: 38 punti, 11 rimbalzi e 4 assist nonostante delle fasciature ai polsi per una caduta rimediata in allenamento.

Santo Stefano ha guidato la sfida fino al quarto minuto del terzo quarto, quando Cantù ha trovato il primo sorpasso per mano di Adolfo Damian Berdun. A premiare il gruppo guidato da coach Josef Jaglowski è stato il riordino dei movimenti arretrati che ha creato problemi agli avversari in fase realizzativa. Nell’ultimo quarto i canturini hanno accelerato con un determinante 12-6 in 7’. Finale tattico, con Santo Stefano che ha tentato a far male con tre triple consecutive, anche se il tenativo è stato vano, con il successo della Briantea per 72-68.

Appuntamento ora a gara2, si giocherà sabato 23 marzo alle ore 14.15 al PalaMeda. Eventuale gara3 è in programma domenica 24, sempre a Meda, ore 18.