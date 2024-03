Doppia inaugurazione oggi a Bellagio: si tratta del pontile traghetti finanziato da Regione Lombardia e del varo della motonave ibrida “Iris”.

All’evento erano presenti Claudia Maria Terzi, assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche, e Alessandro Fermi, assessore regionale a Università, Ricerca, Innovazione.

“Regione è impegnata concretamente per il Lago di Como e il suo territorio – ha affermato l’assessore Terzi – Lavoriamo per valorizzare la navigazione pubblica in Lombardia e la nostra attenzione è massima affinché strutture, porti e pontili siano accessibili, efficienti e attrezzati. Positiva anche la novità della motonave ibrida, – ha proseguito Terzi – che comporta benefici per l’ambiente attraverso una riduzione delle emissioni inquinanti e una maggiore silenziosità”.

L’assessore Fermi ha invece dichiarato che nel 2023 sono stati oltre 6 milioni i turisti sul Lago di Como, a conferma di come il Lario stia diventando sempre più attrattivo. “Gli interventi che inauguriamo oggi non fanno altro che migliorare ulteriormente l’interesse turistico che questo bacino è in grado di suscitare – ha aggiunto – Quando si lavora insieme e non ci sono intoppi burocratici si possono rispettare i tempi previsti”.

L’investimento si inserisce in un programma di interventi che Regione ha finanziato con 10 milioni di euro per la ristrutturazione dei traghetti pontili di Bellagio, Menaggio e Griante sul ramo del Lario comasco, e Varenna in provincia di Lecco. Sono state finanziate anche altre opere, tra cui il rifacimento del pontile Navigazione pubblica di linea a Torno, e la realizzazione di due pontili di attracco a Ossuccio. Sono previsti altri cantieri nel corso del 2024 e del 2025.