Incendio in un box di via Venturino a Como nella notte. Il bilancio parla di 18 persone intossicate dal fumo e soccorse dal 118, compresi 4 bambini. Alcuni trasportati negli ospedali Sant’Anna, Sant’Antonio Abate di Cantù e di Erba, fortunatamente non in gravi condizioni (codice giallo e verde). Necessario l’intervento di 10 ambulanze e 2 automediche. L’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con quattro squadre, è stato ultimato intorno alle 5 del mattino. Il rogo partito, per cause ancora in corso di accertamento, dal garage ha invaso due dei quattro piani dell’immobile. In via precauzionale sono state evacuate tutte le abitazioni. Momenti di apprensione per un pensionato allettato con l’appartamento completamente invaso dal fumo.

In via Venturino è arrivata anche la polizia. In corso le indagini per cercare di ricostruire le cause dell’incendio.

L’allarme è scattato poco dopo la una. Complesse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza data la quantità di persone e di spazi coinvolti.