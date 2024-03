La benedizione dei rami di ulivo e di palma e la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Domani con la Domenica delle Palme si aprono le celebrazioni della Settimana Santa. Alle 10, dalla basilica di San Fedele partirà la processione fino alla Cattedrale, dove il cardinale Oscar Cantoni celebrerà la santa messa pontificale.

La liturgia sarà trasmessa in diretta da Etv a partire dalle 9.50.

Poi nel pomeriggio, alle 15, il vescovo di Como presiederà la preghiera con l’esposizione del Crocifisso nel santuario di viale Varese.

I riti della Settimana Santa

L’intera settimana che porterà fino alla Pasqua sarà densa di momenti di preghiera e celebrazioni. Lunedì alle 21 il vescovo di Como presiederà la Via Crucis dei giovani, con partenza da Porta Torre e arrivo alla Basilica del Crocifisso.

Giovedì alle 10 in Cattedrale il cardinale concelebrerà con i presbiteri la messa durante la quale sarà benedetto il sacro crisma, nel giorno in cui la chiesa fa memoria dell’istituzione del sacerdozio. Verranno benedetti anche l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. Come lo scorso anno, sarà miscelato al Crisma anche l’olio frutto della spremitura dell’uliveto sorto sul terreno dove fu catapultata l’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone nell’attentato di Capaci del 23 maggio 1992. A conclusione della celebrazione i santi olii saranno consegnati a tutte le comunità pastorali.

Con la celebrazione serale del giovedì santo ha inizio il triduo “della morte sepoltura e risurrezione” del Signore “centro di tutto l’anno liturgico”. Alle 18 in Cattedrale sarà celebrata la messa vespertina pontificale della “Cena del Signore”.

Venerdì 29 marzo alle 15, dalla Basilica dell’Annunciata partirà la processione con il Crocifisso del miracolo, che sarà trasmessa in diretta da Etv. Previsto il giro corto con benedizione della città a San Bartolomeo. Alle 18 poi il cardinale in Cattedrale presiederà la solenne azione liturgica.

Sabato, nel giorno del silenzio alle 9 in Duomo l’ufficio delle letture e lodi. Alle 21 inizierà poi la veglia pasquale in Cattedrale. La domenica di Pasqua il cardinale Oscar Cantoni celebrerà alle 10 il pontificale con la benedizione papale.