Assaggio d’estate sul Lago di Como, domenica di sole, turisti e traffico in città. Un altro fine settimana da incubo sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Il cantiere tra Italia e Svizzera, che quotidianamente complica la vita dei frontalieri e di chiunque si sposti tra il capoluogo lariano e la Confederazione Elvetica anche nella giornata di oggi ha causato rallentamenti.

Code tra Lago di Como e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera e ancora rallentamenti e traffico tra Como Centro e Como Monte Olimpino e tra Chiasso e Como Centro. Autostrade fin dalla tarda mattinata di oggi ha segnalato rallentamenti a causa dei lavori.

Anche in città, soprattutto nelle principali arterie che conducono al centro di Como, si sono registrati rallentamenti alla circolazione. Via Napoleona verso il centro città e ancora in via per Cernobbio, anche a causa, di un incidente che si è verificato poco dopo le 13. Code a tratte anche lungo viale Innocenzo XI e via Borgovico nuovo a il lungolago. Rallentamenti anche sulla statale Regina, molto trafficata anche a causa delle “Giornate Fai”, con l’apertura al pubblico delle ville.

Tanti i turisti in città, prese d’assalto sia la biglietteria della Navigazione che la funicolare per Brunate. Nel weekend che precede la Pasqua la città ha avuto un primo assaggio del pienone che caratterizza Como in vista della bella stagione.