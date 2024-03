Giuseppe Testa e Gino Abatecola, su Skoda Fabia Evo, sono i vincitori del Rally del Lazio Cassino, la gara che ha aperto la stagione 2024 del Trofeo italiano rally. Si tratta della serie tricolore che comprende, e che avrà come epilogo conclusivo, il Trofeo Aci Como-Villa d’Este. La corsa lariana è in calendario i prossimi 12 e 13 ottobre.

Nel rally in provincia di Frosinone il pilota molisano ha saputo fare la differenza nella seconda parte di gara, prendendo il largo sulle ripetizioni finali delle prove speciali “Terelle” ed “Itri”, piegando così la resistenza di Corrado Pinzano, primo leader nella notte di Cassino. Sulla Volkswagen Polo condivisa con il comasco Mauro Turati il driver biellese infatti era partito forte nella prima giornata di gara, riuscendo a piazzarsi davanti a tutti. Un risultato comunque positivo per Pinzano, che su prove mai affrontate prima è risultato velocissimo, candidandosi assieme al vincitore per un ruolo da protagonista nel Trofeo Italiano Rally. Terza piazza per il bresciano Luca Pedersoli affiancato da Corrado Bonato, su Citroen DS3 Wrc.

Ha chiuso al quarto posto al suo rientro in una serie tricolore Simone Miele. Il varesino navigato da Roberto Mometti su Skoda Fabia Rs ha affrontato la gara alla ricerca di sempre più costante ritmo. Subito competitivo, pur alla ricerca di un sempre miglior feeling l’esperto equipaggio lariano composto dai canzesi Marco Silva e Gianni Pina, sempre insieme sin dal 1985, due volte vincitori del Rally Aci Como (2000 e 2022) e del Trofeo Asfalto nel 2007. Su altra vettura della casa ceca hanno centrato al ritorno il quinto posto (e il primo tra gli Over 55), difendendosi dagli attacchi di Stefano Liburdi e Valerio Silvaggi. Ritirati nella settima prova gli altri comaschi al via Pietro Porro e Alberto Contini, su Hyundai i20: al momento dello stop erano al decimo posto assoluto.

Prossimo appuntamento con il campionato, il Rally della Marca, in calendario il 26 e 27 aprile. I protagonisti del Tir si sposteranno poi al Sud Italia per il Rally del Salento (24 e 25 maggio). Successivamente l’evento all’ombra delle Pale Dolomitiche, per il Rallye San Martino di Castrozza (14 e 15 giugno). La gara ad alta quota sarà seguita dal Rally Lana (19-20 luglio).

Dopo la pausa estiva a riaccendere i motori penserà il Rally Piancavallo (30 e 31 agosto), poi il Tir farà poi tappa al Rally Città di Bassano (20 e 21 settembre). La gara veneta sarà la penultima del calendario, con il Trofeo Villa d’Este Aci Como a coefficiente maggiorato che, come detto, chiuderà la stagione ed i conti per il titolo, il 12 e 13 ottobre.

Il podio del Rally del Lazio Cassino 2024