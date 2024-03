Avrebbe aggredito, probabilmente ubriaco, un gruppetto di ragazzini davanti al fast food dei portici Plinio a Como, per poi sferrare un pugno a uno degli agenti di polizia intervenuti. Un kossovaro di 39 anni residente in Valle Intelvi, già noto alla giustizia e destinatario di diversi fogli di via, è stato arrestato.

È accaduto nella serata di sabato, quando le volanti sono intervenute in via Caio Plinio dopo una telefonata arrivata al 112 da parte del direttore del fast-food, che segnalava un’aggressione da parte di un uomo a un gruppetto di ragazzini. Arrivati sul posto, gli agenti hanno cercato di far calmare l’uomo, che però, secondo quanto ricostruito, avrebbe sferrato un forte pugno alla spalla ad un poliziotto facendolo cadere a terra e scappando poi verso il Duomo. La fuga è durata pochi secondi: raggiunto e fermato dopo pochi metri dai poliziotti, l’uomo è stato portato in questura, dove è stato identificato e arrestato con le accuse di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti dell’agente, che ha ricevuto 7 giorni di prognosi per le contusioni riportate.