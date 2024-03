Nuova prestigiosa designazione per l’arbitro comasco Andrea Colombo, che sabato alle 18 fischierà allo stadio Olimpico di Roma per la partita tra Lazio e Juventus. Colombo è tra l’altro reduce dal suo esordio internazionale: in Croazia ha diretto le partite Germania-Romania e Germania-Croazia in un torneo Under 19 che metteva in palio il pass per gli Europei di categoria.

Sempre per quanto riguarda la sezione Aia di Como, sfida importante, in serie C, per Mattia Caldera, chiamato per la gara tra la capolista del girone C, Juves Stabia, e il Messina (sabato alle 16.15).

Infine l’arbitro del match del Como: lunedì 1° aprile al Sinigaglia la sfida tra azzurri e SudTirol è stata affidata a Marco Piccinini di Forlì. Classe 1983, ingegnere edile, Piccinini in questa stagione ha fischiato soprattutto in serie A e per soltanto tre volte in B. Nel torneo cadetto ha diretto per l’ultima volta il Como, nella gara con il Lecce, terminata 1-1, il 5 febbraio 2022. Piccinini è stato anche arbitro della finale di Coppa Italia di serie C del 2015 tra Como e Cosenza, vinta per 4-1 dai calabresi.