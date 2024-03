Per la giornata di domani, venerdì santo, si terrà la processione del Venerdì Santo alle ore 15.00. la celebrazione sarà trasmessa in diretta si Etv. A livello viabilistico sono stati previsti i consueti provvedimenti.

La partenza e l’arrivo sono al Santuario del Crocifisso. La sosta intermedia sarà in via Milano davanti la chiesa di San Bartolomeo.

La polizia locale annuncia le modifiche della viabilità del traffico per l’evento. In particolare dalle ore 11.00 alle ore 16.30 sarà attivato il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutte le vie interessate dal transito della processione. Per tutta la durata e il passaggio del corteo è prevista la sospensione della circolazione del traffico lungo il seguente percorso: Viale Varese, Viale Cattaneo, Via Cadorna, Via Milano, Piazza Vittoria, Viale Cattaneo e Viale Varese.

Anche gli autobus di conseguenza subiranno variazioni di percorso. Sul sito di Asf Autolinee sono a disposizione tutte le modifiche.