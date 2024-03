I carabinieri stanno completando gli accertamenti sul tragico incidente avvenuto ieri a Mozzate e costato la vita a un 36enne residente in paese. La procura di Como ha aperto un’inchiesta e il conducente del camion coinvolto è indagato per omicidio stradale. Il mezzo pesante è stato sequestrato.

L’incidente è avvenuto sulla Varesina, in un tratto fuori dal centro urbano. La vittima, Said Akramour, stava camminando a bordo strada, in un tratto senza marciapiede ma dove è comunque possibile il passaggio dei pedoni. Sembra che stesse rientrando a casa, probabilmente dopo aver fatto la spesa. Secondo i primi accertamenti dei militari dell’Arma di Mozzate, il camion in transito avrebbe perso il braccio stabilizzatore. Il supporto avrebbe colpito in pieno il 36enne, ferito in modo gravissimo.

Il conducente del camion si è reso conto di quanto accaduto, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sono intervenute ambulanza e automedica del 118 ed è stato inviato anche l’elicottero, ma per Said purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri di Mozzate hanno effettuato i rilievi e stanno completando gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Il corpo del 36enne, originario del Marocco e residente a Mozzate è stato restituito alla famiglia per l’ultimo saluto.