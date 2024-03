Nessun pendolare è stato avvisato e soprattutto nessuno se l’aspetta, anche perché la tratta è stata già interrotta per lavori l’estate scorsa. Ma ora l’incubo torna a bussare alla porta dei pendolari. La linea Como-Lecco di Trenord sarà chiusa per altri tre mesi con la prossima estate. A denunciarlo è Raffaele Erba, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Como.

“Solo a seguito di un’interrogazione portata avanti da noi in Regione Lombardia – ha detto il pentastellato – è stato possibile scoprire la sospensione della linea di Trenord”. Lo stop di 90 giorni per non meglio precisati interventi sulla tratta e per la sostituzione dei convogli ferroviari. “Non si sa nulla dei lavori di manutenzione previsti – attacca Erba – ma soprattutto nulla si conosce di quanto verrà messo in atto per contenere i disagi per i pendolari”.

Per questo il Movimento 5 Stelle comasco fa sapere che presenterà un’altra interrogazione in Regione. “Vogliamo sapere quali interventi sono previsti e quali mezzi di trasporto alternativi verranno messi a disposizione” dichiara Erba, che poi sottolinea “Come al solito, resta l’amaro in bocca per la scarsa considerazione che Regione Lombardia ha nei confronti di pendolari e passeggeri dei mezzi pubblici”.

La linea Como-Lecco, insomma, sembra non trovare mai pace. Con il 2025 è previsto l’avvio dei lavori per l’elettrificazione della tratta e la linea resterà chiusa per 30 mesi, ossia due anni e mezzo.