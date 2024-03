Incendio in un’abitazione a Como, in via Torno, cinque persone soccorse. Un uomo sarebbe in gravi condizioni a causa delle ustioni. E’ stato traportato con l’elisoccorso del 118 in ospedale a Milano.

Il rogo è divampato attorno alle 13 nella cucina dell’abitazione di via Torno. In casa erano presenti cinque persone ed è subito scattato l’allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Tre delle persone presenti hanno riportato ustioni, oltre all’intossicazione per il fumo sprigionato dall’incendio.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio, mentre i presenti sono stati soccorsi. Le condizioni più gravi sarebbero quelle di un uomo ustionato, trasportato in elicottero a Milano. Accertamenti per chiarire la causa del rogo.